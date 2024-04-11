Rätsel gelöst: Seraphina und Kimmo enthüllen skurrile Gadget-GeheimnisseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.04.2024: Rätsel gelöst: Seraphina und Kimmo enthüllen skurrile Gadget-Geheimnisse
43 Min.Folge vom 11.04.2024Ab 12
Was könnte das nur sein? Und braucht man das wirklich? Haben Sie sich das bei einigen Gegenständen auch schon mal gefragt? Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann bekommen mal wieder skurrile Gadgets und müssen dann herausfinden, für was man sie nutzt.
