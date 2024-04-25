Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

60 Jahre Nutella und Profis am Werk

Kabel EinsFolge vom 25.04.2024
60 Jahre Nutella und Profis am Werk

43 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 12

Seit rund 60 Jahren gibt es die beliebteste Nuss-Nougat-Creme der Deutschen. Wir haben viele Fakten rund um den süßen Brotaufstrich. Außerdem zeigt unser World Baker Axel Schmitt, dass man damit nicht nur süße Gerichte zubereiten kann! Profis versus Gadget machen Nudeln und Dirk Hoffmann erkundet die anderen Seiten des Bermuda Dreiecks. Mit dabei: Die skurrilsten Profis in den USA.

