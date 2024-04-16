Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 16.04.2024
Folge vom 16.04.2024: Zehn Zutaten ohne Rezept: Mario Laabs stellt sich der Herausforderung

42 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 12

Profikoch Mario Laabs stellt sich der Challenge: zehn Zutaten ohne Rezept. Dieses Mal taucht er in eine asiatische Küche ein. Seine Challengestellerin Oanh gibt Mario ihre 10 liebsten Zutaten, die Mario allein einkaufen muss und danach verarbeitet.

