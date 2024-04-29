Achims beste 1 Euro-Gerichte Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.04.2024: Achims beste 1 Euro-Gerichte
43 Min. Folge vom 29.04.2024 Ab 12
Deftig kochen für 1 Euro? Achim hat die Challenge angenommen. Herausgekommen sind "Sterneküche" und ein ehrlicher Gaumentest auf der Straße! Experter Marc und Reporter Nick fühlen dem Kino Feeling sogenannter Mini Beamer auf den Zahn. Und auch viel Streetfood ist wieder dabei.
