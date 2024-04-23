Streetfood Trends mit Achim Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.04.2024: Streetfood Trends mit Achim
42 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Street Food! Schnelles Essen auf die Hand ist total angesagt und es gibt immer neue und abgefahrenere Snacks. Die besten checkt heute Kultkoch Achim Müller aus. Beim heutigen "Das 5 Minuten Ass" gibt es was Besonderes aus Rind und Dirk Hoffmann testet kulinarische Grenzen mit seinem Gyros Schichtbraten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins