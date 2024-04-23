Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel Eins
Folge vom 23.04.2024
42 Min.
Ab 12

Street Food! Schnelles Essen auf die Hand ist total angesagt und es gibt immer neue und abgefahrenere Snacks. Die besten checkt heute Kultkoch Achim Müller aus. Beim heutigen "Das 5 Minuten Ass" gibt es was Besonderes aus Rind und Dirk Hoffmann testet kulinarische Grenzen mit seinem Gyros Schichtbraten.

