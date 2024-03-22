Eisige Herausforderung: Überleben im kalten HoganJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.03.2024: Eisige Herausforderung: Überleben im kalten Hogan
42 Min.Folge vom 22.03.2024Ab 12
Eine Nacht im Hogan, das ist ein traditionelles Haus der Ureinwohner Amerikas, doch ohne Heizung bei minus zwölf Grad. Verrückt, aber Abenteuer Leben-Reporter Daniel traut sich und macht den Übernachtungscheck.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins