Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.07.2024: Smarte Küchen-Apps mit KI
43 Min.Folge vom 01.07.2024Ab 12
Ein Gourmet-Dinner und gleichzeitig Reste-Essen? Im Netz tummeln sich allerlei smarte Küchenapps, die genau das versprechen. Reporter Michelle und Alex wollen es wagen. Sie testen, welches Drei-Gänge-Menü sich mit den Resten von zu Hause unter der Anleitung von Chefkoch KI zaubern lässt. Kriegen sie ein Drei-Gänge-Menü á la KI zustande? Wie aufwändig ist das Ganze? Und: Schmeckt es am Ende auch wirklich? Sie testen die Apps „Restegourmet“ und „Supercook“.
