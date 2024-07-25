Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 25.07.2024
42 Min.Folge vom 25.07.2024Ab 12

Unser Speed- Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: Der spanische Klassiker schlechthin: Paella und das alles in zehn Minuten - unmöglich? Unser Koch Sebastian zeigt wieder, dass leckeres und frisches Essen nicht lange dauern muss.

