Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Achims Hack-Check: Echt bayerisch

Kabel EinsFolge vom 22.07.2024
Achims Hack-Check: Echt bayerisch

Achims Hack-Check: Echt bayerischJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.07.2024: Achims Hack-Check: Echt bayerisch

42 Min.Folge vom 22.07.2024Ab 12

Bei uns wird´s heute "Echt bayerisch"! Vom Bratwurstburger bis zur Weißwurstcannelloni – Achim testet skurrile Rezepte aus dem Internet! Mit traditioneller Küche hat das allerdings nicht viel zu tun! Ob's trotzdem schmeckt? Abwarten...

Alle verfügbaren Folgen