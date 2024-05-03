Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.05.2024: Luxus-Strandhotels
42 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12
10.000 Klo-Rollen im Monat – das XXL- Strandhotel auf Gran Canaria. Der majestätische Palast erhebt sich auf fast 80.000 Quadratmetern. Für das richtige Strandfeeling hat Europas größtes Strandhotel 1.000 Kubikmeter echten Sand aufgeschüttet. Hier chillen 2.500 Hotelgäste gleichzeitig.
