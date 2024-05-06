Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Hot Dogs Weltweit

Kabel Eins
Folge vom 06.05.2024
Hot Dogs Weltweit

Hot Dogs WeltweitJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.05.2024: Hot Dogs Weltweit

43 Min.
Ab 12

Der Hot Dog - erfunden wurde er 1867 von einem deutschen Migranten in den USA. Von da ging's für das Wurstbrötchen im Erfolgszug einmal um die ganze Welt – und sogar auf andere Planeten. Jede Nation hat dabei seine ganz eigenen Variationen des Wurstbrötchens hervorgebracht. Abenteuer Leben verkostet Hot Dogs weltweit.

