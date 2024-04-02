Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Die vielfältige Welt der Wraps: Von Burgern über Susi bis zur Zimtschnecke

Kabel EinsFolge vom 02.04.2024
42 Min.Folge vom 02.04.2024Ab 12

Achim macht den Hack Check und diesmal dreht sich alles um das Thema Wraps. Diese gibt es in allen verschiedenen Varianten und Formen, beispielsweise als Burger, Susi oder sogar als Zimtschnecke.

