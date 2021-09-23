Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bruchbuden-Zimmer im 4 Sterne Hotel - Ekel auf Kreta

Kabel EinsFolge vom 23.09.2021
Folge vom 23.09.2021: Bruchbuden-Zimmer im 4 Sterne Hotel - Ekel auf Kreta

89 Min.Folge vom 23.09.2021Ab 12

Ein ekliges und minderwertiges Zimmer auf Kreta schockiert eine junge Familie. Eine Abzock-Masche von 2019 führt Peter Giesel nun wieder nach Mykonos und auch in der Türkei geht nicht alles mit rechten Dingen zu.

