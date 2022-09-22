Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Statt Traumhaus auf Ibiza ist der Traum aus

Kabel EinsFolge vom 22.09.2022
Statt Traumhaus auf Ibiza ist der Traum aus

Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Folge vom 22.09.2022: Statt Traumhaus auf Ibiza ist der Traum aus

90 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 6

Familie Hurban buchte ein Ferienhaus über ein großes Reiseportal. Doch vor Ort angekommen, müssen sie feststellen, dass das Urlaubsdomizil auf Ibiza weder bezahlt noch bezugsfertig ist. Kann der Urlaubsretter den Drahtziehern hinter dem Fake Portal das Handwerk legen? Familie Haas buchte eine VIP-Tour über die Playa de Palma inklusive eines Treffens mit Peter Wackel und Mickie Krause - doch am Ende landen sie nur bei Peter Giesel. Dieser stellt die Veranstalter zur Rede.

