Brennendes Rhodos: Peter Giesel trifft geschädigte Urlauber Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub
Folge vom 10.08.2023: Brennendes Rhodos: Peter Giesel trifft geschädigte Urlauber
91 Min.Folge vom 10.08.2023Ab 12
Auf Rhodos müssen viele Urlauber aufgrund der sich ausbreitenden Brände evakuiert werden und ihren Urlaub frühzeitig beenden. Peter Giesel will wissen, was den Urlaubern nun zusteht. Außerdem bekommt er einen Hilferuf von einem Pärchen, das in Amsterdam in einem schimmligen Hotelzimmer eingecheckt hat. Wie sehen die anderen Zimmer aus und bekommt das Paar Geld zurück? Doch das ist noch nicht alles: Auf Teneriffa werden Rentner mit Kreditkartenbetrug um fast 10.000 Euro abgezockt!
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Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 2019, Season 2021-2025: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins