Peter Giesel reist nach Antalya. Dort sucht er nach Ausflugsfahrten, die eigentlich getarnte Verkaufsfahrten in Juweliergeschäfte sind. Hier geht es schnell um mehrere Hundert Euro, um die die Touristen geprellt werden. Hinter dem System steckt ein Millionengeschäft lokaler Reiseagenturen. Außerdem zeigt er, welche Konsequenzen der Kauf von gefälschter Markenware haben kann und demonstriert in Istanbul, wie schnell man Opfer überteuerter Taxifahrten wird.
