Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 23.06.2015: Abzockerei in Bangkok und der Türkei
88 Min.Folge vom 23.06.2015Ab 6
Peter Giesel reist nach Thailand. In Bangkok läuft er gleich am Flughafen in die Arme der Abzocker. Ein Limousinen-Service verlangt ein Vielfaches der regulären Taxi-Anbieter. Doch die Tuk Tuk-Fahrer sind noch abgebrühter ... Auch in Istanbul erlebt Giesel, wie schnell man Opfer überteuerter Taxifahrten wird. Und in Antalya sucht er nach Ausflugsfahrten, die eigentlich getarnte Verkaufsfahrten in Juweliergeschäfte sind.
