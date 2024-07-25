Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paris 2024: Auch die Abzock-Olympiade hat begonnen!

Kabel EinsFolge vom 25.07.2024
Folge vom 25.07.2024: Paris 2024: Auch die Abzock-Olympiade hat begonnen!

88 Min.Folge vom 25.07.2024Ab 6

Millionen Gäste erwartet Paris zu den Olympischen Spielen 2024. Das öffnet Gaunern die Möglichkeit zu neuen Abzocken. Peter Giesel ist zusammen mit seinem Team in der Stadt der Liebe und jagt Urlaubsbetrüger.

