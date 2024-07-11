Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Mittelmeer: Rhodos, Santorini und die überteuerten Preise

Kabel EinsFolge vom 11.07.2024
Mittelmeer: Rhodos, Santorini und die überteuerten Preise

Mittelmeer: Rhodos, Santorini und die überteuerten PreiseJetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Folge vom 11.07.2024: Mittelmeer: Rhodos, Santorini und die überteuerten Preise

89 Min.Folge vom 11.07.2024Ab 6

Diesmal geht es für Peter Giesel nach Griechenland. Auf den Inseln Rhodos und Santorini deckt er verschiedene Touristenfallen auf, unter anderem überteuerte Preise für Ausflugstouren und Speisen und Getränke in Restaurants. Der Betrugsexperte konfrontiert die Schuldigen und zeigt, wie man mithilfe von Apps diese Abzocken vermeiden kann.

Alle verfügbaren Folgen