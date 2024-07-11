Mittelmeer: Rhodos, Santorini und die überteuerten PreiseJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 11.07.2024: Mittelmeer: Rhodos, Santorini und die überteuerten Preise
89 Min.Folge vom 11.07.2024Ab 6
Diesmal geht es für Peter Giesel nach Griechenland. Auf den Inseln Rhodos und Santorini deckt er verschiedene Touristenfallen auf, unter anderem überteuerte Preise für Ausflugstouren und Speisen und Getränke in Restaurants. Der Betrugsexperte konfrontiert die Schuldigen und zeigt, wie man mithilfe von Apps diese Abzocken vermeiden kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH