Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Abzocke in Budapest und am Goldstrand

Kabel EinsFolge vom 31.05.2016
Abzocke in Budapest und am Goldstrand

Abzocke in Budapest und am GoldstrandJetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Folge vom 31.05.2016: Abzocke in Budapest und am Goldstrand

88 Min.Folge vom 31.05.2016Ab 12

Osteuropa wird zunehmend beliebt als Urlaubsziel für deutsche Touristen, aber auch hier lauern böse Abzocken. Am bulgarischen Goldstrand enttarnt Peter Giesel die unverschämten Preise für Strandliegen und Sonnenschirme und zeigt, warum Geldwechseln zur Falle werden kann. In Budapest lässt sich Peter Giesel mitten im Zentrum eine gut gemachte aber funktionslose Smartphone-Fälschung verkaufen und geht mit zwei dreisten Studentinnen ein Bier trinken.

Alle verfügbaren Folgen