Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 25.09.2016: Diese Abzockfallen lauern in den USA
88 Min.Folge vom 25.09.2016Ab 6
Auch in den USA lauern allerhand Touristenfallen: In Los Angeles erlebt Peter Giesel die schlimmste Stadtrundfahrt seines Lebens. In Las Vegas trifft Peter einen Trickdieb, der ihn in die Geheimnisse seiner Arbeit einweiht und ihn an Orte mitnimmt, die sonst kein Tourist zu sehen bekommt. Kurz nach der Landung in Miami erlebt Peter, wie hier mit Mietwagen abkassiert wird. Und auch beim Ausflug in die Everglades erlebt er eine herbe Enttäuschung ...
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH