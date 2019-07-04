Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Schön aber trickreich: Amsterdam, Neapel und Krakau im Abzocke-Test

Kabel EinsFolge vom 04.07.2019
87 Min.Folge vom 04.07.2019Ab 12

Für diese Folge "Achtung Abzocke" hat sich Peter in die drei wunderschönen Städte Amsterdam, Neapel und Krakau begeben und nach Touristen-Abzocken Ausschau gehalten. Die unglaublichen Tricks, mit denen Urlauber hier betrogen werden, sehen Sie im Video.

