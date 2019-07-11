Abzocke in Indien und Hongkong - Urlauber aufgepasst!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 11.07.2019: Abzocke in Indien und Hongkong - Urlauber aufgepasst!
90 Min.Folge vom 11.07.2019Ab 6
Das Taj Mahal, Goa, Hongkong - alles wunderschöne Urlaubsziele im fernen Asien. Doch Urlauber aufgepasst: auch hier wird knallhart abgezockt. Peter Giesel ist für sie vor Ort und deckt sie auf: die dreistesten Abzocken und Betrügereien.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH