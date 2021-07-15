Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Süße Früchte oder saure Abzocke auf Madeira?

Kabel EinsFolge vom 15.07.2021
Süße Früchte oder saure Abzocke auf Madeira?

Süße Früchte oder saure Abzocke auf Madeira?Jetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Folge vom 15.07.2021: Süße Früchte oder saure Abzocke auf Madeira?

58 Min.Folge vom 15.07.2021Ab 6

Peter Giesel kommt auf der portugiesischen Sonneninsel Madeira Obsthändlern auf die Spur, die Kunden in die Irre führen. Außerdem wird der Experte auf eklige Bakterienfarmen in Mietwägen aufmerksam.

Alle verfügbaren Folgen