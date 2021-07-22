Mogelpakete im Urlaub: Schein ist nicht SeinJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 22.07.2021: Mogelpakete im Urlaub: Schein ist nicht Sein
Folge vom 22.07.2021
Diesmal reist Peter Giesel nach Barcelona. Er deckt auf, wie mit gefälschten Fußballtrikots viel Geld verdient wird und welche Shops man auf der berühmten Einkaufsmeile "La Rambla" lieber links liegen lässt. Außerdem kommt er in Athen Ticketabzockern auf die Spur, die überteuerte Eintrittskarten zur Akropolis verkaufen. Und auch die Taxifahrer der Stadt versuchen, ihm Geld aus der Tasche zu ziehen.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH