Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Fake-Cowboystiefel und Elvis-Abzocke in den USA!

Kabel EinsFolge vom 28.07.2022
Fake-Cowboystiefel und Elvis-Abzocke in den USA!

Die Vereinigten Staaten sind noch immer das beliebteste Fernreiseziel der Deutschen. Diesmal verschlägt es Peter Giesel zu den geheimen Hotspots der USA. Der Experte und sein Team reisen nach Chicago, Nashville, Memphis und Niagara Falls: In Chicago wird er auf eine Wolkenkratzer-Abzocke aufmerksam; in Nashville behaupten Verkäufer, echte Cowboystiefel aus den USA anzubieten und in Graceland lockt ein Anbieter mit einer Tour, die sich überhaupt nicht lohnt ...

