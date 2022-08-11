Abgezockt mit Schokolade! Peter Giesel in Belgien und LissabonJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 11.08.2022: Abgezockt mit Schokolade! Peter Giesel in Belgien und Lissabon
88 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 12
Ein echter Geheimtipp ist Lissabon schon lange nicht mehr: Niedrige Preise, unvergleichliche Atmosphäre und Sonnengarantie bis tief in den deutschen Herbst. Zum zweiten Mal reist Peter Giesel in die portugiesische Hauptstadt. Was erwartet ihn diesmal? Auch die belgische Hauptstadt Brüssel und die schöne mittelalterliche Stadt Brügge besucht Peter Giesel. Dort erwarten ihn viel Schokolade und genau so viele Abzocken.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH