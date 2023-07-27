Abzocke auf der anderen Seite des großen Teichs: USA Highlights Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 27.07.2023: Abzocke auf der anderen Seite des großen Teichs: USA Highlights
85 Min.Folge vom 27.07.2023Ab 12
Peter Giesel macht Urlaub in den USA - in San Francisco versucht er auf allen Wegen nach Alcatraz zu kommen, in Las Vegas wird er von Hotels abgezockt und in Memphis legen ihn Elvis-Abzocker rein.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH