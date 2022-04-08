Thema u. a.: Adler Flugtraining - Greifvogelstation HellenthalJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.04.2022: Thema u. a.: Adler Flugtraining - Greifvogelstation Hellenthal
61 Min.Folge vom 08.04.2022Ab 12
Ausflug in der Greifvogelstation Hellenthal. Nach einem alltäglichen Medizincheck wollen die Falkner mit dreien ihrer Adler ein Flugtraining außerhalb ihrer Stationen durchführen. Die Flugübungen sind erforderlich, um die Vögel mit jeglichen Reisesituationen im offenen Gelände vertraut zu machen. Und: Baumfällarbeiten Hoch.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
