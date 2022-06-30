Thema u. a.: Verfolgung in Zivil - Polizei OsnabrückJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.06.2022: Thema u. a.: Verfolgung in Zivil - Polizei Osnabrück
61 Min.Folge vom 30.06.2022Ab 12
Die Polizei Osnabrück ist mit einem Zivilfahrzeug nachts in der Stadt unterwegs. Dort gibt es ein großes Problem mit zu lauten Autos und Autorennen, denen die Polizei nachgehen will. Und: der Pflanzenarzt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
