Kabel EinsFolge vom 24.06.2022
Frühschicht bei der Tierrettung München. Ein schwer kranker Hund kann nicht mehr aufstehen. Nun wollen die Tierretterinnen herausfinden ob eine letzte Hilfe anschlägt, oder die Erlösung der bessere Ausweg ist. Und: Großkontrolle Allgäu A7.

