Thema u.a.: Erlösung oder letzte Hilfe? - Tierrettung
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.06.2022: Thema u.a.: Erlösung oder letzte Hilfe? - Tierrettung
60 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12
Frühschicht bei der Tierrettung München. Ein schwer kranker Hund kann nicht mehr aufstehen. Nun wollen die Tierretterinnen herausfinden ob eine letzte Hilfe anschlägt, oder die Erlösung der bessere Ausweg ist. Und: Großkontrolle Allgäu A7.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
