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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Aperol und Aprikose-Chili - verrückte Käsekreationen in Appenzell

Kabel EinsFolge vom 06.09.2022
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.09.2022: Thema u. a.: Aperol und Aprikose-Chili - verrückte Käsekreationen in Appenzell

61 Min.Folge vom 06.09.2022Ab 12

Der Käse-Scout Wolf Wagener ist für einen Hamburger Käse-Großhandel in Appenzell unterwegs. In einer Käserei macht er den Check: Läuft alles so, wie es sich der Käse-Scout vorstellt? Und können ihn die neuesten Kreationen überzeugen? Und: Der Flughafen Frankfurt. Saskia Bauer und Mario Hofmann vom Zoll kontrollieren Reisende und ihr Gepäck. Ein Mann aus Kenia hat einige Mitbringsel dabei, unter anderem einen großen Holzelefanten mit Zähnen - etwa aus verbotenem Elfenbein?

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