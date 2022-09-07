Thema u. a.: Die besten Spareribs Hamburgs - Essenstester Marco SchmidbauerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.09.2022: Thema u. a.: Die besten Spareribs Hamburgs - Essenstester Marco Schmidbauer
61 Min.Folge vom 07.09.2022Ab 12
Der Youtuber und Kochbuchautor Marco Schmidbauer ist in Restaurants von Hamburg und Umgebung auf der Suche nach den perfekten Spareribs. Und: Die Polizeifahrrad-Staffel Berlin ist täglich auf Kontrollfahrt in der Hauptstadt und erlebt dabei allerlei: Vom getunten E-Scooter bis hin zum Handyverstoß wissen die Polizisten nicht, was sie erwartet. Stefanie Lütz und ihre Kollegen begegnen den Verkehrssündern dabei stets auf Augenhöhe, auch wenn sie manchmal hart durchgreifen müssen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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