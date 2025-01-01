Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Motor zu laut - Tuningkontrolle Hildesheim

Kabel Eins
Motor zu laut - Tuningkontrolle Hildesheim

Motor zu laut - Tuningkontrolle HildesheimJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Motor zu laut - Tuningkontrolle Hildesheim

61 Min.Ab 12

Die Polizei Hildesheim kontrolliert getunte Autos in der Werkstatt der Dienststelle. Dort führen die Beamten u. a. eine Schallmessung zur Ermittlung der Motorenlautstärke durch, bei der ein Wagen deutlich durchfällt. Nun gilt es dem Problem auf den Grund zu gehen. Und: Zu Besuch beim Tuningexperten.

Alle verfügbaren Folgen