Thema u. a.: Dramatischer Unfall mit SchwerverletztemJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.07.2022: Thema u. a.: Dramatischer Unfall mit Schwerverletztem
60 Min.Folge vom 11.07.2022Ab 12
Die Polizei eilt zu einem dramatischen Unfall in Bremervörde mit einem Schwerverletzten. Ein Rollerfahrer wurde beim abbiegen übersehen und von einem Auto gerammt. Nun müssen Vanessa Hintz und Kollege den Unfallort sichern. Und: Tierretter suchen Familienhund.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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