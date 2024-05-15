Diebstahl und viel Alkohol – Bundespolizei Regensburger HauptbahnhofJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Die Bundespolizisten Magda und Uwe sind an einem Sonntag auf Streife im Regensburger Hauptbahnhof. Der Supermarkt im Bahnhof ist der einzige, der heute auch geöffnet hat. Doch nicht jeder, der hier vermeintlich einkauft, bezahlt die Ware auch. Können sie die Ladendiebe auf frischer Tat ertappen?
