Eichhörnchen in Not – Tierschützer Arche 90Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.06.2024: Eichhörnchen in Not – Tierschützer Arche 90
60 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 12
Wenn Tiere in Not aber keine Tierärzte vor Ort sind, sind sie zur Stelle: Die Tierschützer Heike Beckmann und Gabi Bayer von der Arche 90 rücken seit mehr als 30 Jahren aus, um verletzten Tieren zu helfen. Heute haben sie es mit einem gestürzten, an Atemnot leidenden Eichhörnchen und einer Ringeltaube mit schwerer Kopfverletzung zu tun.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen