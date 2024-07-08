Raserei und ein Hundekampf – Provida WiesbadenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.07.2024: Raserei und ein Hundekampf – Provida Wiesbaden
61 Min.Folge vom 08.07.2024Ab 12
Die Wiesbadener Autobahnpolizisten Manuel B. und Pascal M. machen im Großraum Frankfurt Jagd nach Verkehrsrowdys. Sie entdecken einen Fahrer, der seinen Kleinwagen wie ein Go-Kart fährt – viel zu schnell und extrem forsch. Und dann wird es für die beiden ungewöhnlich: Statt Verkehrssünder zu erwischen, müssen sie einen bissigen Zweikampf zwischen Hunden beenden.
