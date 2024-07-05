Reparatur in Schwindelhöhe! – Windrad-Reparatur UelzenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.07.2024: Reparatur in Schwindelhöhe! – Windrad-Reparatur Uelzen
61 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 12
Großes Kino im Windpark „Hanstedt II“ bei Uelzen: Das Getriebe eines 130 Meter hohen Windrades soll gewechselt werden. Ein seltenes Spektakel, weshalb die Anspannung der Servicetechniker Tobias Witte, Alexander Welke und Jan-Eric Hesse groß ist. Die größte Herausforderung: Der tonnenschwere Rotor muss abmontiert und dann sicher zu Boden gebracht werden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen