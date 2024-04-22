Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 22.04.2024
60 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 12

Ein einsamer Rucksack im Ankunftsbereich am Münchner Flughafen – Vergesslichkeit eines Reisenden oder Gefahr für die öffentliche Sicherheit? Jodie B. und Peter J. von der Bundespolizei kontrollieren das Gepäckstück und machen eine brisante Entdeckung: im Rucksack befindet sich der Computer eines US-Regierungsmitarbeiters und andere wertvolle Gegenstände.

