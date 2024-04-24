Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Zeitdruck am Flughafen - Ramp Agent Hamburg

Kabel EinsFolge vom 24.04.2024
Zeitdruck am Flughafen - Ramp Agent Hamburg

Zeitdruck am Flughafen - Ramp Agent HamburgJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.04.2024: Zeitdruck am Flughafen - Ramp Agent Hamburg

61 Min.Folge vom 24.04.2024Ab 12

An dem fünfgrößten Flughafen Deutschlands, dem Hamburger Flughafen Helmut Schmidt, arbeiten rund 15.000 Mitarbeiter. Einer davon ist der Ramp Agent Stefan Orlandic. Er sitzt an der Schnittstelle zwischen Bodenpersonal, Flughafen-Gate und Cockpit und sorgt dafür, dass die Maschinen auch sicher starten. Dafür hat er nur eine begrenzte Zeit, denn die Flieger müssen pünktlich abheben.

Alle verfügbaren Folgen