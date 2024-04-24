Zeitdruck am Flughafen - Ramp Agent HamburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.04.2024: Zeitdruck am Flughafen - Ramp Agent Hamburg
61 Min.Folge vom 24.04.2024Ab 12
An dem fünfgrößten Flughafen Deutschlands, dem Hamburger Flughafen Helmut Schmidt, arbeiten rund 15.000 Mitarbeiter. Einer davon ist der Ramp Agent Stefan Orlandic. Er sitzt an der Schnittstelle zwischen Bodenpersonal, Flughafen-Gate und Cockpit und sorgt dafür, dass die Maschinen auch sicher starten. Dafür hat er nur eine begrenzte Zeit, denn die Flieger müssen pünktlich abheben.
