Thema u.a.: Eskalation Nachbarschaftsstreit – Polizei Stadthagen__DELETEDJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.03.2026: Thema u.a.: Eskalation Nachbarschaftsstreit – Polizei Stadthagen__DELETED
61 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
In Stadthagen sind die Polizisten Lara Ringe und Jonah Gerke auf Streife unterwegs. Wählt ein Bürger den Notruf sind sie zur Stelle. Schon ihr erster Einsatz verlangt einiges von ihnen ab. Ein Nachbarschaftsstreit droht zu eskalieren.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins