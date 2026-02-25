Drogen am Steuer - Polizei Harburg Spätdienst__DELETEDJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.02.2026: Drogen am Steuer - Polizei Harburg Spätdienst__DELETED
61 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
In Harburg missachtet eine Autofahrerin Fußgänger und gerät so in eine Kontrolle der Polizisten. Die Frau verhält sich auffallend und ein Drogentest gibt Aufschlüsse warum. Was als eine Datenabfrage begann, nimmt schnell eine unerwartete Wendung
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins