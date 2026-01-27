Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
61 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Was passiert, wenn das Leben endet und keine Erben mehr da sind, die sich um den Nachlass kümmern? Dann greifen Nachlasspfleger Marcel Sonnenberg und seine Kollegin Antonia Noack ein. Sie suchen in den Wohnungen der Verstorbenen nach versteckten Schätzen, um laufende Kosten zu decken und stoßen dabei auf allerlei Außergewöhnliches.

