Staffel 01 Folge 02 - Achtung Planquadrat!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Planquadrat!
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Achtung Planquadrat!
Auf dem Stützpunkt der Landesfahrzeugprüfstelle der MA46 ist einiges los: im Zuge einer Schwerverkehrskontrolle haben die Beamten der Wiener Verkehrspolizei einen Autotransporter aus dem Verkehr gezogen, er war voll beladen auf dem Weg nach Ungarn. Bei einer technischen Überprüfung wird das Fahrzeug auf Herz und Nieren durchgecheckt und die Techniker entdecken mehrere Mängel an Zugfahrzeug und Anhänger. Doch der Fahrer gibt nicht auf und versucht, die defekten Bremsen selbst zu reparieren... Die Verkehrspolizisten haben auch einen serbischen Reisebus für eine genaue Überprüfung von der Ostautobahn zur MA 46 geleitet. Neben der technischen Kontrolle sehen sich die Beamten die Reisedokumente der Fahrgäste an und prüfen den geräumigen Kofferraum. Denn immer wieder gibt es Verdachtsmomente, dass so Diebesgut, große Mengen an Treibstoff oder andere Gegenstände ins Ausland geschmuggelt werden. Prompt entdeckt Abteilungsinspektor Andreas zwei Kanister mit Diesel und ein herrenloses Fahrrad...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick