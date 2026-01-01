Achtung Planquadrat!
1 StaffelAb 6
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Achtung Planquadrat!
Die Verkehrspolizei ist täglich rund um die Uhr im Einsatz um Österreichs Straßen vor Verkehrssündern zu schützen. Mit groß angelegten Planquadraten sowie unauffälligen Zivilfahrzeugen will die Verkehrspolizei Temposündern und alkoholisierten Lenkern den Kampf ansagen.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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