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ADIWEISS.TV vom 21.08.2021

ATVStaffel 2021Folge 233vom 21.08.2021
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Folge 233: ADIWEISS.TV vom 21.08.2021

16 Min.Folge vom 21.08.2021Ab 6

Modeexperte Adi Weiss entführt uns in seine Fashionwelt. In ADIWEISS.TV ist der smarte Moderator Dreh- und Angelpunkt und präsentiert die neuesten Trends, trifft Designer und Modemacher, interviewt Laufstegschönheiten und ist bei Shootings mit am Set.

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