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ADIWEISS.TV vom 03.12.2022

ATVStaffel 2022Folge 337vom 03.12.2022
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Folge 337: ADIWEISS.TV vom 03.12.2022

16 Min.Folge vom 03.12.2022Ab 6

Modeexperte Adi Weiss entführt uns in seine Fashionwelt. In ADIWEISS.TV ist der smarte Moderator Dreh- und Angelpunkt und präsentiert die neuesten Trends, trifft Designer und Modemacher, interviewt Laufstegschönheiten und ist bei Shootings mit am Set.

Weitere Folgen in Staffel 2022

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