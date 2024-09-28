Adlmüller - Der König der ModeJetzt kostenlos streamen
Adlmüller - Der König der Mode
Folge 46: Adlmüller - Der König der Mode
Völlig mittellos und ohne Ausbildung begann Fred Adlmüller eine außergewöhnliche Karriere als Modeschöpfer. Bereits vor dem Krieg war er erfolgreich und stattete die Frauen prominenter Nationalsozialisten aus. Einen Tag nach Kriegsende startete er als unangefochtener „König der Mode“ und Gesellschaftsliebling in Österreich, eine Rolle, die er bis in die 1980er Jahre innehatte. Trotz fehlender Kenntnisse im Schneidern und Zeichnen baute er ein Netzwerk zu Königshäusern und Machthabern auf. 1929 ließ sich der gebürtige Deutsche in Wien nieder. Als offen lebender Homosexueller hatte er keine Probleme während der Naziherrschaft und in der Nachkriegszeit, obwohl der „Homosexuellenparagraph“ bis 1971 galt. Adlmüller zeichnete sich durch Anpassungsfähigkeit, Mut und Selbstbewusstsein aus – ein Marketinggenie und Lebenskünstler. Bildquelle: ORF/styblo.tv
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