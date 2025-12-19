Zum Inhalt springenBarrierefrei
Advent in Vorarlberg: Im Montafon

ORF2Staffel 1Folge 6vom 19.12.2025
Folge 6: Advent in Vorarlberg: Im Montafon

49 Min.Folge vom 19.12.2025

Im Jahr 2025 steht das Montafon im Mittelpunkt von "Advent in Vorarlberg". In Schruns sind Volksmusikanten aus dem Montafon und dem Schweizer Prättigau zu Gast. Die Sendung des ORF Vorarlberg präsentiert herrliche Bergbilder von der Silvrettagruppe. In der Grenzregion zu Tirol singt der Chor der Mittelschule Paznaun, Stickerinnen erzählen über die aufwändige Montafoner Tracht und ein Schreiner zeigt, wie man den Montafoner Tisch herstellt. Regie: Nikolai Dörler Gestaltung: Martina Köberle Kamera: Nikolai Dörler, Markus Ziegler Moderation: Martina Köberle Bildquelle: ORF-Vorarlberg/Markus Ziegler

ORF2
