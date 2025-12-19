Advent in Vorarlberg: Im MontafonJetzt kostenlos streamen
Advent in Vorarlberg
Folge 6: Advent in Vorarlberg: Im Montafon
49 Min.Folge vom 19.12.2025
Im Jahr 2025 steht das Montafon im Mittelpunkt von "Advent in Vorarlberg". In Schruns sind Volksmusikanten aus dem Montafon und dem Schweizer Prättigau zu Gast. Die Sendung des ORF Vorarlberg präsentiert herrliche Bergbilder von der Silvrettagruppe. In der Grenzregion zu Tirol singt der Chor der Mittelschule Paznaun, Stickerinnen erzählen über die aufwändige Montafoner Tracht und ein Schreiner zeigt, wie man den Montafoner Tisch herstellt. Regie: Nikolai Dörler Gestaltung: Martina Köberle Kamera: Nikolai Dörler, Markus Ziegler Moderation: Martina Köberle Bildquelle: ORF-Vorarlberg/Markus Ziegler
